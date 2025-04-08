"Из той новой информации, которую удалось добыть за эту неделю, оказывается, что есть установленные ФИФА сроки, которые дают возможность национальным ассоциациям вызывать футболистов, присылать по электронной почте вызов футболистов в клуб.

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По моей информации, УАФ просрочила этот срок ровно на один день, когда вызвала Артема Степанова. Это мне подтвердили в пресс-службе Байера. Немецкий клуб имел право не отпускать футболиста, но клуб на это не пошел, на все эти конфликты.

После этого мы понимаем, что ситуация развивалась так, что сам Степанов отказался ехать, потому что ему некомфортно работать с Михайленко и его штабом. Он был готов ехать в U-21, куда ему пообещал Мельгоса. Он отказался и после этого, по моей информации, от УАФ на офис Байера приходит другое письмо – отзыв футболиста Артема Степанова, что его уже не вызывают, а отзывают из лагеря сборной U-20.

Фамилия человека, который подписывал письмо об отзыве – Вакалюк. Я, честно говоря, не знаю, кто это. Как мне сказали, это определенный менеджер сборной U-20, которого скоро уже не будет в этой сборной", – сказал Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

Ранее сообщалось, что главной причиной решения Степанова не приезжать в расположение сборной Украины U-20 стали напряженные отношения с тренерским штабом команды. В частности, ситуацию обострило критическое интервью одного из представителей коучей, которое не понравилось семье Степанова.

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