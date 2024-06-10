"Все игроки здоровы, они готовятся к матчу со сборной Украины. Соперник очень силён, не зря он попал в финальную часть Евро. Мы готовимся к серьёзной игре. Ребята посмотрели два товарищеских матча Украины, все знают игроков сборной Украины, которые выступают в Англии, Испании.

Молдова – Украина: пресс-конференция Реброва – об основном вратаре на Евро и второстепенности результата

Атака – самая сильная линия у Украины, и об этом говорю не только я. У группы из пятёрки атакующих игроков есть полноценные замены, и если я начну называть фамилии, то голова закружится – фамилии достаточно известные. Мы видим этих парней каждую неделю в топ-чемпионатах. Игра покажет, как мы будем обороняться. Мы скажем ребятам то, что хотим увидеть.

Не думаю, что Украина позволит нам много владеть мячом. Надо быть готовыми к тому, чтобы отбирать мяч и организовывать быстрые атаки. Думаю, соперник выйдет на эту игру очень мотивированным", – цитирует слова тренера MoldFootball.

Польша обыграла Украину вторым составом – клоунада в обороне как подарок с неба, 3 потери из-за травм, гол "украинца"