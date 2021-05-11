"Я выбрал немного иной вектор развития. Из-за военных действий в стране не было стабильности в чемпионате, поэтому хотелось попробовать что-то новое. На данный момент я счастлив, что все так складывается, и я могу конкурировать в лучшей команде Чехии в компании с лучшими футболистами страны.

Качараба стал чемпионом Чехии - к победе причастны сразу два клуба украинском

Сейчас в УПЛ стало гораздо больше интересных матчей, чем это было несколько лет назад. Президенты клубов пытаются развивать свои команды, строятся базы, стадионы. Вот, например, Колос второй год подряд пробивается в еврокубки. Рух неплохо действовал в конце сезона. Видно, что уровень отечественного первенства растет.

Вернуться в Шахтер? Пока не хочется загадывать. Безусловно, Шахтер, без всякого преувеличения, – родной для меня клуб. Я всегда слежу за ним и переживаю за ребят. Но сейчас я игрок Славии, чемпионат продолжается, и я не имею морального права говорить о тех или других вариантах, тем более что от "горняков" не было никаких предложений. Поживем – увидим", – цитирует Качарабу Команда 1.

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