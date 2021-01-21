"От Реала, похоже, осталась одна дряхлая эмблема": Худжамов назвал главных виновников провального дебюта Лунина
Бывший вратарь Шахтера, Мариуполя и сборной Украины Рустам Худжамов оценил дебют Андрея Лунина в составе мадридского Реала.
"Не понимаю тех, кто обвиняет Андрея Лунина в поражении Реала. Кто виноват, что команда еще в первом тайме не обработала соперника и во втором играла бы себе спокойно. А так мы увидели вялый и болезненный Реал.
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Сейчас, похоже, от него осталась одна дряхлая эмблема. Будет ли доверие к Лунину? Здесь сейчас больше вопрос: будет ли доверие к Зидану? Команда абсолютно в упадке.
Есть мнение, что Андрею сейчас лучше уйти, проявить себя и снова вернуться. Конечно, я больше сторонник того, чтобы больше играть. Но советовать ему ничего не буду, не в праве это делать. Он сам примет решение. Еще есть мнение самого Реала, какие у него планы на украинского голкипера", – поделился Худжамов в комментарии meta-ratings.
Напомним, для Лунина это был дебютный матч за Реал, однако мадридцы умудрились проиграть третьолиговому Алькояно и вылететь из Кубка Испании.
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