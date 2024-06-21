В 2021 году сборная Словакии натурализовала центрального защитника Вернона Де Марко, который со временем перебрался на левый фланг обороны. Его история отличается от других представителей "соколов", которые сегодня сыграют с Украиной.

Левый защитник сборной Словакии Вернон Де Марко привлекает внимание зарубежных СМИ одним только именем. Он родился в аргентинском городе Кордова, вырос в Росарио и к своим 31 годам жизни объездил весь мир, прежде чем стал представителем страны, которую искал на карте в Google. "Где она находится?" – спросил Де Марко у своего агента, когда тот предложил ему работу в Михаловцах 12 лет назад. Именно тогда 19-летний Вернон отправился навстречу приключениям на восток Словакии.

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У него не было особого выбора. В команде четвёртого аргентинского дивизиона Констанция он зарабатывал 200 евро в месяц. "Мне хватало только на бензин", – жаловался он. Денег не хватало, и Де Марко был вынужден подрабатывать официантом в ресторане своей матери, а также быть занятым на других работах. В то время он подумывал о том, чтобы бросить футбол, которым начал заниматься с 12 лет. Его спасло предложение от словацкого Земплина, который в 2012 году представлял второй дивизион страны. Переехав в Михаловце, Вернон помог команде выйти в элиту и стал одним из ее ключевых игроков.

Центрального защитника, регулярно игравшего на левом фланге обороны, заметил братиславский Слован. В футболке "белых" Де Марко быстро стал любимцем болельщиков, а также вице-капитаном команды. Помимо профессионализма, он покорил их своими бойцовскими качествами, энтузиазмом и стремлением к успеху. "Словаки любят, когда кто-то оставляет на поле свое сердце. Во мне есть эта жилка, поскольку в Аргентине это тоже ценится. Поэтому мне было легче адаптироваться", – признался легионер, который достаточно быстро выучил словацкий язык.

Как же он в этом хорош! Вернон говорит на шести языках – словацком, испанском, английском, немецком, польском и португальском. Если бы он не зарабатывал на жизнь футболом, он стал бы переводчиком. "Словацкий язык доставил мне неприятностей. По сложности я бы поставил его на один уровень с польским и немецким. Сначала я даже не понял слова "привет". Я заговорил на словацком языке больше года спустя. У меня не было другого выбора, кроме как выучить язык, если я хотел как-то существовать в Словакии. И времени у меня было более чем достаточно".

Интересно то, изначально Де Марко играл в баскетбол. Играть с мячом в ногах он начал только после переезда вместе с матерью и своим отчимом в Испанию, на Мальорку.

"Я амбициозный человек. Если вы хотите добиться успеха, вам придется работать больше, чем другим. Только так вы сможете изменить ситуацию. Если вы посвящаете футболу столько же времени, сколько другие, приоритет будет отдан тому, у кого больше таланта", – отметил Де Марко в одном из интервью. Он получил словацкое гражданство три года назад и в ноябре 2021 года дебютировал в составе сборной на Мальте в квалификации к ЧМ-2022. Он вышел на замену и во втором тайме приложил руку к разгрому соперника, забив пятый мяч (6:0). С тех пор Де Марко десять раз появлялся в стартовом составе "соколов", и имеет хорошие шансы превзойти показатели другого "легионера" в стане национальной команды. Немец тоголезского происхождения Карим Геде провёл за сборную Словакию 14 матчей. Всего в истории этой национальной команды таких "легионеров" было пять – наряду с бразильцем Дионатаном Тейшейрой (8 матчей), сербом Борисом Секуличем (4) и аргентинцем Давидом Депетрисом (2).

Немецкий чемпионат Европы Вернон начал на скамейке запасных, поскольку Шкриньяр и Вавро играют непосредственно в центре защиты, а Ганцко - на левом фланге защиты. Но так или иначе у Де Марко есть хорошие шансы сыграть на Евро-2024, он – первый защитник "на замену". В двух товарищеских матчах перед поездкой в Германию - с Сан-Марино и Уэльсом - он провёл на поле 103 минуты (90 и 13). "Моим кумиром всегда был Серхио Рамос, но теперь мне, похоже, следует присмотреться к левым защитникам, а не центральным", – пошутил бывший аргентинец.

На турнире в Германии Вернон захочет использовать каждую минуту на траве, чтобы привлечь к себе внимание – он не намерен продолжать карьеру в ОАЭ. Контракт Де Марко с Хаттой действовал всего один год, и после вылета новичка во второй дивизион 31-летний натурализованный словак стал свободным агентом.

Все иностранцы, носившие футболку национальной сборной, ранее долгое время играли в Словакии. Их стремление получить гражданство было мотивировано интересом играть в национальной сборной. Однако ни один из них не оказал в ней существенного влияния, это был лишь короткий эпизод в их карьере. Вернон Де Марко качественно отличается на их фоне. "Представлять Словакию – это мечта. Это не только моя мечта, но также мечта для моей семьи и друзей. Я был вдали от дома много лет, я много работал. Национальная сборная должна стать мечта каждого футболиста. Я подавал заявление на получение гражданства не только для того, чтобы иметь возможность играть за сборную. Я счастлив в этой стране", – утверждает Де Марко.

И главное – команда его приняла. В 2021 году капитан команды Милан Шкриняр "посвятил в рыцари" своего партнёра по команде и линии обороны: "Уверен, он повысит конкуренцию на своей позиции и обязательно нам поможет".

В пятницу, 21 июня Словакия сыграет свой второй матч на Евро-2024 с Украиной. Де Марко в случае чего – готов.

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