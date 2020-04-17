"От меня мало что зависит": Алибеков – о своем возвращении в Динамо

Украинский легионер чешского Слована Ахмед Алибеков рассказал, почему получает мало игрового времени в своем текущем клубе.

"Когда только приехал – была длительная адаптация. Я сразу вышел на 30 минут, а потом больше на заменах был, на поле со старта не выходил. Впоследствии неплохо провел полный матч против Спарты. Мы выиграли 3:1. После этого начал играть больше. На Кубок выпустили, хотя там больше любительская команда была.

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Затем перед сборной был еще один матч, все нормально, но получил рассечение – соперник наступил на лицо. В сборной получил травму. Затем уже почти не играл, кроме того добавилась проблема с визой. Но об этом мало кто знает, я об этом не рассказывал.

Многие с этим сталкивался – не я первый, не я последний. Это опыт. Я жду, когда возобновится чемпионат, чтобы доиграть. Далее буду смотреть. Многое зависит от Динамо, как клуб решит. Если скажут, что надо возвращаться – то от меня мало что зависит", – сказал Алибеков изданию Sportarena в социальной сети Instagram.

Напомним, Ахмед – воспитанник запорожского футбола. В Динамо находится с 2016 года. Сейчас на правах аренды выступает за чешский Слован. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел за свою команду 10 матчей во всех турнирах, а которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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