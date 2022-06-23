На reddit опубликовали интересную карту. На ней изображены крупнейшие города каждой из стран, которые никогда не представлены в футбольной элите.

В главной лиге Украины никогда не было команды из 340-тысячной Макеевки. К сожалению, последние 8 лет город вообще не может быть представлен в структуре украинского футбола из-за российской оккупации. В Макеевке был клуб Бажановец (впоследствии Шахтер). Команда в 1994–99 годах выступала в Первой лиге.

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В Бундеслигу никогда не выходили команды из Бонна, выполнявшего функции столицы ФРГ. В английской элите не играли представители Плимута – на юге острова футбол не очень популярен. Испанская Примера не видела команд из Картахены, а в Серии А не играли клубы из Таранто.

Самым большим таким городом в Европе считается турецкая Шанлыурфа.