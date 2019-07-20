От "Ланоса" к "Порше" – Ротань рассказал об автомобильных предпочтениях

Бывший хавбек сборной Украины, а ныне – тренер молодежной сборной Руслан Ротань рассказал о своей автомобильной эволюции.

"Первый мой автомобиль – Daewoo Lanos. Я очень хотел авто, подписал первый профессиональный контракт с Днепром и на эти деньги купил. После этого приобрел у Вовы Езерского Mercedes, также быстрый автомобиль.

Дніпро, який ми втратили

Когда я был молодым, очень любил машины, часто менял. После этого у меня был Lexus, потом купил Infiniti. Вообще люблю марки Mercedes, поэтому почти всегда их брал. На закате карьеры решил что-то поменять и взял Porsche", – рассказал экс-хавбек в интервью YouTube-каналу Footboom.

Напомним, что Руслан Ротань закончил карьеру летом 2018 года. В октябре прошлого года он вошел в тренерский штаб Вячеслава Шевчука в донецком Олимпике, а в декабре возглавил сборную Украины U-21.