"Шахтер в матче с Десной в любом случае фаворит. Черниговцы в этом сезоне выступают нестабильно.

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Главный вопрос – как быстро "горняки" забьют. От этого зависит судьба встречи. Черноморец не дотерпел и пропустил уже в середине второго тайма. Мне кажется, что Десне нужно не пропустить хотя бы до 70-й минуты.

Нашим грандам нельзя терять золотые очки в УПЛ. Шахтер понимает, что его ждет тяжелый поединок с Реалом, и взять очки в Мадриде будет очень сложно. Динамо примет Барселону, которая приедет в Киев с новым тренером и по-другому заряженной. С точки зрения восстановления Динамо будет труднее, чем Шахтеру", – сказал Шелаев в комментарии Zbirna.com.

Напомним, встреча между Шахтером и Десной состоится уже сегодня, 30 октября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 17.00.

Шахтер – Десна: анонс матча УПЛ