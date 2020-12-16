"Супряга – очень перспективный форвард, который будет будущим для сборной Украины на этой позиции. Не считаю, что разговоры вокруг него повлияли отрицательно. Уверен, что это дало ему дополнительный стимул показать себя во всей красе, но... молодость сделала свое.

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Сверхбольшая требовательность к самому себе не помогла спокойной игре – от этого пострадали и футболист, и Динамо. Однако все это пройдет. Он – форвард, а они живут голами. Я в Супрягу верю и хочу, чтобы он верил в себя и успокоился – все будет ОК", – поделился Великих в эксклюзивном интервью "Футбол 24".

Отметим, что Супряга провел 21 матч в составе киевлян в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.

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