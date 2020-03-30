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"От этого можно сойти с ума!" – Николай Павлов жестко раскритиковал систему VAR в Украине

09:46 64 Читати українською
"От этого можно сойти с ума!" – Николай Павлов жестко раскритиковал систему VAR в Украине
Николай Павлов / фото segodnya.ua

Бывший главный тренер клубов УПЛ выразил популярное мнение о видеоассистентах рефери.

"Я уже свое мнение высказывал, и оно не в пользу этого ноу-хау. Спросите тех, кто играл в футбол. Где эмоции? Где радость от гола, который потом отменяют? От этого же можно сойти с ума, умереть.

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Уверен, что если бы не VAR, многих красных карточек бы не было в матчах, которые были у нас сыграны с этой системой. Страдают команды, и болельщики тоже, которые в следующих турах уже не видят основных игроков, потому что они были удалены после VAR. Футбол – это спорт, эмоции, а после трех минут "простоя" и просмотра видео накал уже падает", – заявил Николай Павлов в интервью Команда 1.

Напомним, что в 22-м туре УПЛ благодаря системе видеоповторов было показано девять желтых карточек, что стало рекордом для чемпионата Украины за всю его историю.

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Теги
УАФ Николай Павлов УПЛ Комитет арбитров УАФ Видеоассистент арбитра (VAR)
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