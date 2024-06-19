Артем Довбик даже несмотря на неудачную игру Украины против Румынии (0:3) остается желанной целью для многих клубов. Фаворитом на него является Атлетико, а трансфер может обойтись в сумму от 40 до 50 миллионов евро. Жирона не намерена уменьшать цену ниже 40 миллионов, несмотря на выступление Артема на Евро-2024.

Испанский комментатор Пако Гранде вызвал скандал, сказав во время матча, что "фанаты Жироны с ностальгией будут следить за будущим нападающим Атлетико Артемом Довбиком". Сообщалось и об интересе итальянского Наполи, но приоритетом украинца остается Испания.

Лунин пока не определился относительно своего будущего в Реале, поскольку сконцентрирован на выступлениях за сборную Украины. Вратарь ссылается на своих представителей по этому вопросу, а в услугах украинца заинтересован Арсенал. Лунин рассматривает вариант с продлением контракта и арендой на сезон 2024/25, ведь по его завершению может многое измениться, в частности, Куртуа и Анчелотти могут покинуть клуб. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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