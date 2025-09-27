– Какие предчувствия от выступлений в Лиге конференций? В соперниках, в частности, Фиорентина и Кристал Пэлас. Это будет экзаменом для Динамо или не все так однозначно?

– Экзамен – не экзамен... Раньше ты смотришь на жребий и видишь: Фиорентина, Кристал Пэлас и думаешь: "Блин, йо-майо! Лучше бы команды послабее попались...". А сейчас смотришь и думаешь: "О, Кристал Пэлас, супер!". Потому что я бы лучше в Англии сыграл, чем в Польше.

"Я не Цыганков, давайте смотреть правде в глаза": вингер Динамо признался, как ему было работать с Луческу

Фиорентина – тоже класс. Конечно, будет давить тот фактор, что Полесье с ними достойно боролись. От Динамо все ждут результата, все ждут, что как когда-то, мы будем обыгрывать Реал Мадрид. И мы этого хотим. Но давайте смотреть правде в глаза: сейчас футбол так изменился, что пока нам тяжело конкурировать с командами такого уровня, как Реал.

А с такими соперниками, как у нас в Лиге конференций, мы можем конкурировать, просто надо подойти к этим матчам в хорошей физической и психологической форме. Как показала практика: одни и те же игроки играли против Рейнджерс и Зальцбурга. Играли первым номером и лучше соперника. И эти же ребята играли в этом году с Пафосом и Маккаби. Просто я считаю, что где-то физическое и психологическое состояние нас выбило и все.

Мы умеем играть в футбол, многие из нас играли за сборную Украины. Почему сейчас в сборной мало динамовцев? Потому что не демонстрируем мы сейчас свою лучшую игру, каждый индивидуально. Мы можем лучше, просто надо выйти на этот пик, – сказал Кабаев в интервью Football.ua.

"На прошлой неделе домой попал, 4 дня играл в Counter-Strike": Динамо "сгорело" NAVI – не хватило Забарного и Миколенко