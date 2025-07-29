"После его дебюта в еврокубках за Днепр-1 начались звонки. Его просматривало много клубов – из Чехии, Бельгии, Польши, Кипра. В прошлом году Леганес выходил на Днепр-1. Знаю, что было предложение, присылали письмо. Об интересе Вальядолида слышал больше из СМИ и слухов.

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Мы были очень рады, что попали в Карпаты. Но у нас с Яковом была договоренность: если куда-то и переходить отсюда, то только в клуб из топ-5 лиг. Если будет приглашение, интерес, клуб будет готов, тогда будем рассматривать предложение".

От Динамо и Шахтера предложений не было. Я считаю, что в таких клубах есть свои очень хорошие вратари. На нас выходили другие клубы. Был интерес от Александрии, от Полесья", – цитирует Дмитрия Кинарейкина Tribuna.

Напомним, Яков Кинарейкин летом текущего года перешел в Вильярреал из Карпат.

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