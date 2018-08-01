От BBC к BBV, контроль ради контроля и проблема №9: чем поразил и разочаровал Реал в первом матче Лопетеги

Реал провел первый матч под руководством Хулена Лопетеги в новой эре после Криштиану Роналду. Чем поразил и разочаровал Мадрид, выяснил "Футбол 24".

От BBC к более гибкому BBV

Поскольку Реал пока не нашел наследника Роналду, Лопетеги делает ставку на 18-летнего Винисиуса, который только привыкает к европейскому футболу. В матче против МЮ бразилец был частью, возможно, нового ударного триденте Мадрида BBV. С первых минут 45-миллионный вундеркинд занял вакантное место на левом фланге атаки, где вскружил голову Фосу-Менсе. Винисиус продемонстрировал все необходимые качества для игры в королевском клубе: силу, талант, наглость и, что наиболее важно, хорошое взаимодействие с партнерами – Бейлом и Бензема.

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По ходу игры бразилец переместился на фланг Бейла, валлиец стал выполнять роль "девятки", а француз атаковал с левого края. Иногда получалось очень даже неплохо, а это значит, чтобы без Криштиану Реал может стать более разнообразным впереди. По крайней мере, Лопетеги пробует все возможные варианты.

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Vinicius with the step overs looks a talent! pic.twitter.com/V3DwQCX0iV — FootySays (@Footy_Says) 1 серпня 2018 р.

Одриосола бросает вызов Карвахалю

22-летний баскский защитник показал, что вовсе не намерен греть скамейку запасных. Альваро неплохо комбинировал с Бейлом на правом фланге атаки, а особенно хорошо поладил с Бензема, инстинктивно чувствуя перемещения француза. На 8-й минуте матча Одриосола ворвался в штрафную и выполнил блестящую передачу на Карима, который в очередной раз не изменил себе, потеряв классный момент. В этом эпизоде "сливочные" обнажили свой самый большой недостаток...

Дебаты вокруг "девятки" продолжаются

Промахи Бензема – это большая проблема для Реала. Если в предыдущие сезоны "сливочные" могли себе позволить такую ​​роскошь благодаря супербомбардиру Роналду, то сейчас фейлы Карима угрожают Мадриду серьезными неприятностями. Его огрехи пока просто некому исправлять. Команда Лопетеги нанесла 15 ударов по воротам Де Хеа, но забила только один гол. Для сравнения, МЮ пробивал 6 раз и этого оказалось достаточного для победы. Алексис и Эррера более хладнокровно подходили к реализации своиї моментов, чем Бензема или Едегор, который не забил с линии вратарской. Лопетеги пока публично не просит подписать новую "девятку", но сейчас эта позиция является "ахиллесовой пятой" чемпионов Европы и мира.

Много контроля ради контроля

Где-то мы такое уже видели. Сборная Испании, которую к ЧМ-2018 готовил Лопетеги, показала в России, что контроль мяча без продвижения вперед – ничего не стоит. В первом матче под руководством баскского специалиста Реал владел сферой 70% игрового времени, но не получил от этого желаемых дивидендов. Мадридцы также более чем вдвое превзошли манкунианцев по числу передач (743 – 309), но и этого оказалось недостаточно для победы. Поэтому, Лопетеги должен сильно задуматься, продолжать ли двигаться в направлении контроля, ведь Мадрид всегда славился прежде всего вепртикальним футболом и быстрыми контратаками.

Высокий прессинг – панацея

Лопетеги не понравилась, что в первом тайме "сливочные" очень вяло отбирали мяч, поэтому после перерыва он дал указание высоко прессинговать команду Моуринью. Такое решение сразу же дало желаемый результат. Игроки МЮ почти не покидали свою половину поля и только отбивались. Иногда "дьяволы" даже не могли связать трех передач подряд. Особенно выделялся на фоне такой игры Дани Себальос, который регулярно перехватывал мячи. Высокий прессинг стал панацеей для Мадрида.

Реал не впечатлил в первом матче под руководством Лопетеги, но теперь "короли" понимают, над чем им нужно работать. Некоторые точечные трансферы тоже не помешают, ведь такие исполнители как Роналду иногда составляют полкоманды.

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