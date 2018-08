От BBC к BBV, контроль ради контроля и проблема №9: чем поразил и разочаровал Реал в первом матче Лопетеги

Реал провел первый матч под руководством Хулена Лопетеги в новой эре после Криштиану Роналду. Чем поразил и разочаровал Мадрид, выяснил "Футбол 24".

От BBC к более гибкому BBV

Поскольку Реал пока не нашел наследника Роналду, Лопетеги делает ставку на 18-летнего Винисиуса, который только привыкает к европейскому футболу. В матче против МЮ бразилец был частью, возможно, нового ударного триденте Мадрида BBV. С первых минут 45-миллионный вундеркинд занял вакантное место на левом фланге атаки, где вскружил голову Фосу-Менсе. Винисиус продемонстрировал все необходимые качества для игры в королевском клубе: силу, талант, наглость и, что наиболее важно, хорошое взаимодействие с партнерами – Бейлом и Бензема.

Международный кубок чемпионов: Реал в дебютном матче Лунина уступил Манчестер Юнайтед

По ходу игры бразилец переместился на фланг Бейла, валлиец стал выполнять роль "девятки", а француз атаковал с левого края. Иногда получалось очень даже неплохо, а это значит, чтобы без Криштиану Реал может стать более разнообразным впереди. По крайней мере, Лопетеги пробует все возможные варианты.

Дебют Лунина за Реал против МЮ: почему украинец одержал стратегическую победу над конкурентами

Vinicius with the step overs looks a talent! pic.twitter.com/V3DwQCX0iV