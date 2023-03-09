Журналисты провели расследование касаемо зарплате в УАФ и подконтрольных предприятий в 2021 и 2022 годах.

Ютуб-канал "Деньги" опубликовал видео, в котором раскрыл зарплаты чиновников УАФ. Андрей Павелко не обижает своих подчиненных и тратит на их вознаграждения миллионы гривен.

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Согласно информации, в ноябре 2022 года вице-президент УАФ Олег Блохин получил 172 тысяч гривен. Игорь Беланов в ноябре прошлого года заработал 125 тысяч гривен, Анатолий Демьяненко – 225 тысяч, а Алексей Михайличенко – 329 тысяч. Эти выплаты идут каждый месяц и неизменные по крайней мере в последний год. Однако 100, 200 и даже 300 тысяч гривен в месяц – далеко не самые большие выплаты в УАФ.

Доход скандального первого вице-президента УАФ Алана Плиева в ноябре 2022 года составил 226 тысяч гривен, в предыдущие месяцы – не меньше. Генсекретарь Юрий Записоцкий получает 268 тысяч. Баранко Франческо, глава комитета этики, заработал 471 тысячу, Риццоли Никола, куратор комитета арбитров, 376 тысяч гривен, Лучано Лучи, председатель комитета арбитров, 675 тысяч. И речь идет о зарплате за один только месяц – ноябрь 2022 года.

Также стала известна зарплата руководителя УАФ Маркетинг. Роман Волынец, генеральный директор компании, в марте 2021 года заработал 1 миллион 944 тысяч гривен, а в ноябре того же года сумма выплат равнялась 1 миллиону 84 тысяч. Среднемесячная зарплата Волынца составляет всего 100 тысяч гривен.

Фото: FootballHub

Напомним, что президент УАФ Андрей Павелко подозревается в хищении средств во время строительства завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Его отстранили от должности по решению суда.

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