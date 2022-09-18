"Наш рейс (с Довбиком, – прим.) задержали на 2 часа. Мы думали, что успеем на первую тренировку, но так случилось...

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Мы уже полностью восстановились, переключились на сборную, готовимся на все 100% к матчу с Шотландией. Нам нужна только победа. А что касается насыщенного графика... Это наша работа, думаю, это не будет проблемой, потому что в клубах у нас сейчас игры через три дня – мы привыкли.

Эмоции зашкаливают, за сборную всегда приятно играть. Буду отдаваться на 100%. Шотландия и Армения будут готовиться к нам как к лидерам группы, но вся борьба еще впереди.

Не знаю, почему говорят, что Лига наций – недостаточно престижный турнир. Каждое соревнование под эгидой УЕФА и ФИФА – это высокий уровень и честь там играть. Нам нужно настроиться на 100%, отдать все силы, сражаться за нашу страну, наших людей, за ВСУ. Спасибо им за то, что освободили столько территорий. Их успехи придают нам силы. Мы также будем стараться подарить им хорошее настроение", – сказал Пихаленок в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, сборная Украины в сентябрьском цикле проведет три матча в Лиге наций – дважды сыграет против сборной Шотландии (21 сентября – на выезде, 27 сентября – дома) и против команды Армении (24 сентября).

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