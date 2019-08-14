"Увольнение Хацкевича – запоздалое, но правильное решение", – Франков

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков прокомментировал отставку главного тренера Динамо Александра Хацкевича.

"Это очень запоздалое, но правильное решение руководства клуба. Далее доверять этому тренерскому штабу не было смысла.

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В первую очередь, нужно обратить внимание на тренеров молодежных команд клуба. Например, на Юрия Мороза, который тренирует команду U-21. Есть также вариант с Юрием Калитвинцевым – он достаточно успешен и обладает необходимым интеллектом для этой работы.

Из иностранных специалистов я бы порекомендовал бывшего тренера Шальке Доменико Тедеско или Жозе Мораиш, который тренировал Карпаты и показал умение работать с молодежью", – поделился Франков в комментарии Tribuna.

Напомним, Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевского Динамо после вылета "бело-синих" по квалификации Лиги чемпионов.

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