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"Увольнение Хацкевича – запоздалое, но правильное решение", – Франков

17:38 306 Читати українською
"Увольнение Хацкевича – запоздалое, но правильное решение", – Франков
Артем Франков / 1927.kiev.ua

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков прокомментировал отставку главного тренера Динамо Александра Хацкевича.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

"Это очень запоздалое, но правильное решение руководства клуба. Далее доверять этому тренерскому штабу не было смысла.

Хацкевич официально уволен из Динамо – тренерский штаб также ушел в отставку

В первую очередь, нужно обратить внимание на тренеров молодежных команд клуба. Например, на Юрия Мороза, который тренирует команду U-21. Есть также вариант с Юрием Калитвинцевым – он достаточно успешен и обладает необходимым интеллектом для этой работы.

Из иностранных специалистов я бы порекомендовал бывшего тренера Шальке Доменико Тедеско или Жозе Мораиш, который тренировал Карпаты и показал умение работать с молодежью", – поделился Франков в комментарии Tribuna.

Напомним, Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевского Динамо после вылета "бело-синих" по квалификации Лиги чемпионов.

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Теги
Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев - Брюгге Динамо Киев Динамо Киев Артем Франков Юрий Калитвинцев Юрий Калитвинцев Юрий Мороз Юрий Мороз Доменико Тедеско Доменико Тедеско Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш
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