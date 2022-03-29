"Через три дня после того, как мы вышли гуманитарным коридором, в мой дом (в Гостомеле, – Футбол 24) с дружеским визитом заехали "освободители". Два российских БТРа заехали ко мне во двор. О российской армии не буду писать, давно все ясно. Хорошо, что я успел вывезти детей.

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Пишу для тех, кто возможно до сих пор, сидя где-то за рубежом, испытывает иллюзии по поводу того, что будет возможность с кем-то там порешать и у вас все будет ок. Нет. Не выйдет. Они пришли сюда не договариваться. И мы здесь – очень сильно изменились. Вы себе представить не можете как.

Сегодня у всех нас только одно желание – чтобы наши ЗСУ как можно быстрее вычистили эту нечисть из нашей страны! Из моего Гостомеля, из Мариуполя, из Волновахи, из Херсона, из под Харькова и Чернигова, из Сум, со всей территории Украины! Чтобы те мрази, те кто пришёл сюда, на мою землю, только убивать и грабить – были уничтожены! Каждый, кто сейчас сражается с оккупантами, знайте – с вами Бог! С вами – люди. Спасибо вам и низкий поклон! Слава ЗСУ! Слава армии! Перемога буде за нами!" – написал Ващук на своей странице в социальной сети Facebook.

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