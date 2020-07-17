"Осуществляйте свои мечты", – Роналду мотивирует своих фанатов на роскошной яхте

Оказывается, у форварда Ювентуса Криштиану Роналду еще остались несбывшиеся мечты.

Несмотря на напряженный график Ювентуса, Криштиану Роналду находит время для отдыха.

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На этот раз 35-летний португалец отправился на прогулку со своей любимой Джорджиной Родригес на роскошной яхте и не забыл похвастаться фотографией. "Всегда осуществляйте свои мечты в особой компании!" – подписал фото Криштиану.

Напомним, после 33-х туров Серии А Ювентус лидирует в турнирной таблице, опережая Интер на 6 очков.

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