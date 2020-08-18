"Оставьте злорадство – здесь такие медведи уси*ались": Франков заступился за Шахтер после поражения от Интера

"Весьма болезненная пощёчина. Но оставьте злорадство – это полуфинал Лиги Европы! Здесь такие медведи усирались... Ожидал, конечно, большего – от Шахтера и матча в целом. На мой взгляд, проваленный вдрызг второй тайм имеет две причины: не хватало сил плюс решили, что уже и без того хорошо. В этом никто не признается, но мне кажется, что фактор работал.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Третье и, быть может, главное - все-таки относительный уровень команд. Хотя я бы не преувеличивал и с любопытством посмотрел бы на Интер против Базеля и Вольфсбурга. Увы, смотреть придётся с Севильей - с предсказуемым исходом, боюсь.

Я далеко не тот человек, который по мотивам матчей с Аталантой и Интером возьмется разносить вдребезги игру Шахтера и вектор развития клуба. Шахтер выдал классный сезон, за который его должны поблагодарить не только болельщики, но и другие наши участники еврокубков – коэффициент он поддержал, и даже эта жуть от Интера принесла нам одно очко (0,2 балла в таблицу). У команды явно есть будущее, клуб видит дорогу, и хотя может попадать под танки на Западе, дома прет тем же самым транспортным средством – не каждый мост выдержит. В общем, уважаемые болельщики Шахтера, по стакану, конечно же, засадите, но какого-то фундаментального повода для скорби я не вижу. Выше головы! И спасибо, что вы есть.

А еще – молитесь, чтобы Динамо снова поднялось на один уровень с Шахтером; уповайте, чтобы продолжила прогресс Десна и не завалилась Заря, подтянулись другие... Чтобы Шахтер хотя бы десяток матчей за сезон проводил под таким прессингом, какому его подверг Интер. Тогда и Лига Европы будет по плечу, и кое-что другое, быть может", – написал Франков на своей странице в социальной сети Telegram.

Напомним, в матче 1/2 финала Лиги Европы "оранжево-черные" с разгромным счетом уступили вице-чемпиону Италии (0:5) и не смогли пробиться в финал турнира.

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