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"Оставьте злорадство – здесь такие медведи уси*ались": Франков заступился за Шахтер после поражения от Интера

12:33 - Читати українською
"Оставьте злорадство – здесь такие медведи уси*ались": Франков заступился за Шахтер после поражения от Интера
Интер – Шахтер – 5:0 / ФК Шахтер

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков поделился мыслями относительно разгрома подопечных Луиша Каштру миланской командой (0:5) в полуфинале Лиги Европы.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Весьма болезненная пощёчина. Но оставьте злорадство – это полуфинал Лиги Европы! Здесь такие медведи усирались... Ожидал, конечно, большего – от Шахтера и матча в целом. На мой взгляд, проваленный вдрызг второй тайм имеет две причины: не хватало сил плюс решили, что уже и без того хорошо. В этом никто не признается, но мне кажется, что фактор работал.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Третье и, быть может, главное - все-таки относительный уровень команд. Хотя я бы не преувеличивал и с любопытством посмотрел бы на Интер против Базеля и Вольфсбурга. Увы, смотреть придётся с Севильей - с предсказуемым исходом, боюсь.

Я далеко не тот человек, который по мотивам матчей с Аталантой и Интером возьмется разносить вдребезги игру Шахтера и вектор развития клуба. Шахтер выдал классный сезон, за который его должны поблагодарить не только болельщики, но и другие наши участники еврокубков – коэффициент он поддержал, и даже эта жуть от Интера принесла нам одно очко (0,2 балла в таблицу). У команды явно есть будущее, клуб видит дорогу, и хотя может попадать под танки на Западе, дома прет тем же самым транспортным средством – не каждый мост выдержит. В общем, уважаемые болельщики Шахтера, по стакану, конечно же, засадите, но какого-то фундаментального повода для скорби я не вижу. Выше головы! И спасибо, что вы есть.

А еще – молитесь, чтобы Динамо снова поднялось на один уровень с Шахтером; уповайте, чтобы продолжила прогресс Десна и не завалилась Заря, подтянулись другие... Чтобы Шахтер хотя бы десяток матчей за сезон проводил под таким прессингом, какому его подверг Интер. Тогда и Лига Европы будет по плечу, и кое-что другое, быть может", – написал Франков на своей странице в социальной сети Telegram.

Напомним, в матче 1/2 финала Лиги Европы "оранжево-черные" с разгромным счетом уступили вице-чемпиону Италии (0:5) и не смогли пробиться в финал турнира.

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Теги
Артем Франков Интер - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Вольфсбург Вольфсбург Интер Интер Базель Базель Аталанта Аталанта Десна Десна Лига Европы
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