"Вы хотите еще раз напомнить мне о Мбаппе? Его здесь нет, поэтому я скажу вам то, что уже сказал ранее. Оставьте его в покое! Я уже сказал все, что должен был сказать. Иногда полезно молчать.

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Никаких санкций к Килиану нет. Да, сейчас он в сложной ситуации, но я поддерживаю его. Он переживает не самый счастливый период в своей карьере. Несмотря на все, Мбаппе хотел приехать. Думаю, сейчас для него лучше, чтобы я вообще не говорил. Я предпочитаю молчать и не участвовать в этих спекуляциях", – цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, Мбаппе пропускает уже второй сбор Франции, а пресса продолжает предполагать возможные причины такого игнорирования. На клубном уровне у форварда также не все в порядке – Мбаппе не может забить в 4 матчах Реала подряд.

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