"Пожалуйста, оставайтесь дома, если вы недовольны тем, как футболисты играли. Мы не могли играть лучше, чем сегодня.

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Если вы не готовы помочь и поддержать команду, оставайтесь дома и возвращайтесь на трибуны, когда мы станем чемпионами. Если вы не уважаете игроков, тренера и Бенфику, если вы никого не уважаете, оставайтесь дома", – цитирует Шмидта издание Record.

Напомним, Бенфика не смогла вернуться на первое место чемпионата Португалии, спасшись от поражения в матче против ФК Фаренсе (1:1).

Сейчас "орлы" находятся на второй строчке чемпионата, имея в своем активе 30 баллов после 13 сыгранных матчей.

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