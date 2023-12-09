"Оставайтесь дома": тренер Бенфики жестко ответил фанатам, которые освистали команду Трубина
Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт поделился эмоциями после ничейного матча против ФК Фаренсе (1:1).
"Пожалуйста, оставайтесь дома, если вы недовольны тем, как футболисты играли. Мы не могли играть лучше, чем сегодня.
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Если вы не готовы помочь и поддержать команду, оставайтесь дома и возвращайтесь на трибуны, когда мы станем чемпионами. Если вы не уважаете игроков, тренера и Бенфику, если вы никого не уважаете, оставайтесь дома", – цитирует Шмидта издание Record.
Напомним, Бенфика не смогла вернуться на первое место чемпионата Португалии, спасшись от поражения в матче против ФК Фаренсе (1:1).
Сейчас "орлы" находятся на второй строчке чемпионата, имея в своем активе 30 баллов после 13 сыгранных матчей.
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