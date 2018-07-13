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Остапенко, Савченко и Хомутов стали игроками Черноморца

19:44 24 Читати українською
Остапенко, Савченко и Хомутов стали игроками Черноморца
Алексей Савченко / фото: ФК Черноморец

Одесский Черноморец объявил о подписании контрактов с тремя игроками.

Защитник Олег Остапенко и полузащитники Владислав Хомутов и Алексей Савченко стали игроками Черноморца, сообщает официальный сайт одесского клуба. Детали сделок остаются неизвестными. Все игроки перебрались в Одессу как свободные агенты.

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21-летний центрбэк Олег Остапенко начинал карьеру в системе Ворсклы, но провел за полтавскую команду только одну игру.

24-летний опорный полузащитник Алексей Савченко ранее играл за Динамо-2, Говерлу, Черкасский Днепр, а прошлый сезон провел в ФК Полтава, за который сыграл 34 матча (3 гола) во всех турнирах.

20-летний Владислав Хомутов ранее выступал только за молодежные и первую команду Олимпика. Суммарно на его счету 38 матчей (1 гол) за дончан в УПЛ.

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