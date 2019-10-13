Остап Маркевич возглавит Черноморец, – СМИ

Экс-наставник Агробизнеса уже в ближайшее время может возглавить известный украинский клуб.

Остап Маркевич может стать новым главным тренером Черноморца в начале следующей недели. Как сообщает журналист Вячеслав Кульчицкий, в понедельник специалист приедет в Одессу, после чего приступит к исполнению своих обязанностей в новом клубе.

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Напомним, 41-летний специалист 6 октября покинул Агробизнес, разорвав контракт по обоюдному согласию сторон. Интересно, что свой первый поединок в качестве тренера "моряков" Маркевич-младший может провести против бывшей команды. В субботу, 19 октября, Агробизнес будет принимать Черноморец на своем поле.

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После 13-ти туров в Первой лиге Черноморец идет на 10-м месте, имея в своем активе 15 очков. Агробизнес опережает одесситов на 10 пунктов.

Отметим, 41-летний Остап Маркевич является старшим сыном легендарного футбольного тренера и специалиста Мирона Маркевича. Остап около трех лет работал тренером в академии испанского Вильярреала, в частности, тренировал команду U-19.

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