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Остап Маркевич рассказал о роли отца в успехах Агробизнеса в нынешнем сезоне

16:58 53 Читати українською
Остап Маркевич рассказал о роли отца в успехах Агробизнеса в нынешнем сезоне
Остап Маркевич / фото: ФК Рух

Главный тренер Агробизнеса Остап Маркевич ответил на вопрос, советуется ли с Мироном Маркевичем по игровых вопросах.

 

"Конечно, здесь даже не нужно никаких предположений. С таким опытным человеком я обязан советоваться.

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Каких-то глобальных вопросов мы не решаем. Есть определенные моменты, которые мы улучшаем в нашей игре с помощью советов отца", – цитирует Остапа Маркевича пресс-служба ФК Рух.

К слову, в прошлом сезоне Агробизнес сохранил право выступать в Первой лиге только в матчах плей-офф. В новой кампании, теперь уже под руководством Маркевича-младшего, команда из Волочиска после 5 туров набрала 10 очков и вместе с Ингульцом возглавляет турнирную таблицу.

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Первая лига Мирон Маркевич Остап Маркевич Остап Маркевич Агробизнес Агробизнес Агробизнес - Рух
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