"Много есть хороших тренеров. Сразу мне на ум приходит Арсен Венгер. Очень уважаю этого специалиста, воспитал много футболистов. Его обычно связывают с Арсеналом, который под его руководством всегда показывал яркий, динамичный, атакующий футбол.

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У Венгера эта команда всегда очень техничной была. Он просто воспитал невероятное количество футболистов, о которых до попадания в Арсенал никто не слышал даже, а позже они становились звездами и топовыми футболистами. Для меня это большой показатель в его работе. Я очень его уважаю и желаю успеха так же. Конечно, еще мне нравится Юрген Клопп", – сказал Маркевич в интервью изданию Sport.ua.

Напомним, Маркевич возглавил Мариуполь в августе 2020 года. После пяти туров его команда занимает в турнирной таблице УПЛ седьмую строчку, имея в своем активе две победы, ничью и два поражения.

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