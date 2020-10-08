Остап Маркевич признался, работой каких тренеров восхищается больше всего
Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич назвал двух лучших тренеров мира.
"Много есть хороших тренеров. Сразу мне на ум приходит Арсен Венгер. Очень уважаю этого специалиста, воспитал много футболистов. Его обычно связывают с Арсеналом, который под его руководством всегда показывал яркий, динамичный, атакующий футбол.
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У Венгера эта команда всегда очень техничной была. Он просто воспитал невероятное количество футболистов, о которых до попадания в Арсенал никто не слышал даже, а позже они становились звездами и топовыми футболистами. Для меня это большой показатель в его работе. Я очень его уважаю и желаю успеха так же. Конечно, еще мне нравится Юрген Клопп", – сказал Маркевич в интервью изданию Sport.ua.
Напомним, Маркевич возглавил Мариуполь в августе 2020 года. После пяти туров его команда занимает в турнирной таблице УПЛ седьмую строчку, имея в своем активе две победы, ничью и два поражения.
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