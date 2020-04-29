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Остап Маркевич покинул Черноморец из-за значительных долгов – проблемы одесситов могут стать еще хуже, – ТаТоТаке

15:47 49 Читати українською
Остап Маркевич покинул Черноморец из-за значительных долгов – проблемы одесситов могут стать еще хуже, – ТаТоТаке
Остап Маркевич / Сайт Черноморца

Финансовые проблемы Черноморца заставили главного тренера Остапа Маркевича отказаться от продолжения сотрудничества.

"Как мы и прогнозировали, Остап Маркевич покинул Черноморец. Накопали немного деталей для вас. Решение было принято после разговора тренера с гендиректором Анатолием Мисюрой. На нем выяснилось, что погасить долги (ранее было обещано, что зарплату за февраль команде заплатят по крайней мере в апреле) в ближайшее время не получится. Стало очевидно, что выполнять серьезные задачи, ради которых Остап Маркевич и приглашался в Черноморец, невозможно – и стороны добровольно расторгли контракт. Новый главный тренер пока не назначен, но наиболее логично выглядит кандидатура Андрея Ущаповского, нынешнего наставника Черноморца-2.

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Отставка Маркевича – только полбеды. В клубе серьезные финансовые проблемы. Решено существенно уменьшить зарплаты футболистов во время карантина. Если раньше они получали в среднем 40 тыс грн в месяц, то теперь – примерно в четыре раза меньше. Мы рассказывали, что Черноморец собирается расформировать вторую команду – теперь это почти факт. Собственные воспитанники, скорее всего, перейдут в первую команду, а остальным игрокам могут предложить покинуть клуб.

Главная причина тяжелой ситуации в Черноморке – финансовые проблемы его владельца Леонида Климова. Клубу не принадлежит практически ни один из объектов инфраструктуры Черноморца, а арендный бизнес Климова в тяжелом нокауте во время карантина", – говорится на официальной странице ТаТоТаке в Facebook.

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