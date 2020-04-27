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Остап Маркевич покинет Черноморец

18:40 37 Читати українською
Остап Маркевич покинет Черноморец
Остап Маркевич / ФК Черноморец

Клуб из Южной Пальмиры в ближайшее время останется без главного тренера.

Одесский Черноморец намерен прекратить сотрудничество с главным тренером команды Остапом Маркевичем, сообщает издание Tribuna.

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Стороны планируют расторгнуть контракт уже в ближайшие дни. Сам наставник в комментарии изданию подтвердил эту информацию.

Напомним, Остап возглавил команду с берегов Черного моря в октябре 2019 года, после того как покинул Агробизнес. После 19-ти туров "моряки" занимают десятую строчку, набрав 22 очка.

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Черноморец Черноморец Первая лига Остап Маркевич Остап Маркевич
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