Остап Маркевич покинет Черноморец

Англия — 14:50 400
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Нова сила АПЛ готує повстання мільярдів – український слід, трансфери суперзірок Барси і Реала в Ньюкасл, склад мрії
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"Цей літак колись нас уб’є": загибель збірної Замбії – вони грали проти Металіста і шокували соратника ШевиОвертайм — 12:00 388
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Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛАнглия — 08:00 232
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Абидаль лично уговаривал игрока сборной Украины перейти в БарселонуИспания — 26 апр 826
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