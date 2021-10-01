"Ничего не происходит в обороне... Одному 17 лет, другому 18. Что может случиться? Дети. Это дети. Это даже не молодые юноши, дети. Вот и все. На ошибках они и будут учиться. К сожалению, мы сейчас свидетели этого. Имеется в виду и болельщики, и тренерский штаб, но их нельзя за это винить. Они – дети. У них нет опыта. Вот и все.

Мариуполь – Рух – 0:2 – видео голов и обзор матча

Почему дома плохо играем? Я не знаю, с чем это можно связать. Трудно сказать. Это молодая команда, которая набирается опыта. Я не думаю, что здесь есть какие-то причины... Дома или на выезде. Есть такая ситуация, будем из нее выходить. Нужно достигать максимума в этом году.

Без серьезного и значительного усиления состава мы и дальше будем видеть такую ​​картину, как сегодня. Об этом я неоднократно предупреждал. Будем двигаться дальше. Никто не будет сейчас умирать от сложившейся ситуации. Сложно найти слова, потому что я никогда в такой ситуации не оказывался, как и мой тренерский штаб. И ребята привыкли побеждать. Никому не хочется существовать в таких условиях. Есть причина и следствие, которые привели к такой ситуации.

Фолы – это часть игра. Элемент оборонительного футбола. Просто совпадение. Что такое фол? Это какой-то минус? Фолы – это футбол. У Свитюхи травма, он повредил колено. Мы были вынуждены его заменить. Поможет ли международная пауза? Мы постараемся сделать все, чтобы изменить ситуацию, хотя у нас 8 или 9 человек едет играть за сборную. Надеюсь, там они наберутся положительных эмоций", – сказал Маркевич в эфире ТК Футбол.

Заметим, для Мариуполя это поражение стало 8-м в сезоне и третьим подряд. Подопечные Остапа только раз смаковали победу – в матче с Колосом (3:1).

Рух уверенно победил Мариуполь, прервав 3-матчевую безвыигрышную серию