"Мы играем в футбол для болельщиков. Думаю, сегодня зрители у экранов телевизора получили удовольствие от матча. С другой стороны, мы вели в счете 3:1, и победа, можно сказать, убежала от нас.

Спасение Олимпика имени динамовцев в видеообзоре матча с Мариуполем – 3:3

Но ничего страшного… У нас в составе много молодых игроков, которые получили важный опыт. У Олимпика скамейка запасных длиннее. У них много футболистов, способных усилить любую команду Премьер-лиги, а тройка и атакующих игроков Шахаб – Бенито – Тейшейра, на мой взгляд, на сегодня одна из самых опасных в нашем чемпионате.

Под конец матча было видно, что мы подустали. При этом я доволен, как наша оборона справлялась с атакующими действиями соперника. Некоторые наши ребята играли после болезни. Уверен, постепенно, качество наших замен усилится", – цитирует Остапа Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Заметим, Олимпик спас ничью на 90+4 минуте благодаря голу Каргбо. Финальный свисток зафиксировал феерические 3:3.

Олимпик в компенсированное время спас ничью с Мариуполем – команды забили шесть голов