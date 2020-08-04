Остап Маркевич анонсировал первый трансфер в Мариуполе – резкая смена приоритетов

"Сейчас мы наблюдаем за несколькими игроками. Будем приглашать в наши ряды хороших футболистов, которые будут подходить под наш стиль и философию игры.

Остап Маркевич официально возглавил Мариуполь

Игрок из Африки на скамейке запасных? Да, возможно, он усилит команду. Это игрок, который нам подходит по основным характеристикам. Игровым и персональным. Сейчас мы смотрим, как человек работает, настойчиво или нет. Это важный фактор в выборе футболистов", – поделился Маркевич в интервью официальному сайту Мариуполя.

Напомним, сын Мирона Маркевича возглавил азовский клуб вчера, 3 августа. Последним местом работы специалиста был Черноморец, который он покинул несколько месяцев назад. Также он имеет опыт работы в Агробизнесе и молодежке Вильярреала.

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