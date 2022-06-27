"На данный момент я – игрок СК Днепр-1, поэтому все мои мысли связаны с этой командой. Приложу все усилия, чтобы помочь днепрянам решить все те задачи, которые будут поставлены перед командой. А еще постараюсь закрепиться в сборной Украины.

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Есть ли в планах уехать в Европу? Конечно. Я, наверное, как и любой футболист, мечтаю поиграть в Европе. Но скажу откровенно, за то время, что я нахожусь СК Днепр-1, никаких предложений от европейских клубов мне не поступало. Все было на уровне слухов. Никакой конкретики. Пример: последняя информация о моем якобы переходе в Дженоа.

Если бы мне пришлось выбирать, в каком европейском чемпионате играть, остановился бы, пожалуй, на Испании или Италии. Помню, был период, когда я за Милан болел, когда там Андрей Шевченко играл.

Существует ли клуб, за который я никогда не согласился бы играть? На сегодняшний день такого клуба нет", – сказал Пихаленок в комментарии FanDay.

Напомним, контракт хавбека сборной Украины с СК Днепр-1 рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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