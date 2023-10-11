"Мечтаю закрепиться в команде и играть стабильно, чтобы вырасти в топ-футболиста и поехать играть в Европу.

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И стать чемпионом, конечно. Я говорю об этом в каждом интервью.

Если не будет чемпионства после вылета из еврокубков и Кубка Украины – это будет провал. Остался только один трофей – надо его забирать", – сказал Бражко в интервью Football Hub.

Напомним, в текущем сезоне Владимир провел за Динамо 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Киевляне после 10-ти туров являются лидерами по потерянным очкам – в турнирной таблице УПЛ они с 15-ю пунктами занимают шестую строчку и имеют три игры в запасе.

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