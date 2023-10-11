"Остался только один трофей – надо его забирать": Бражко озвучил главную мечту в Динамо
Полузащитник "бело-синих" Владимир Бражко рассказал о своих планах в киевском клубе.
"Мечтаю закрепиться в команде и играть стабильно, чтобы вырасти в топ-футболиста и поехать играть в Европу.
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И стать чемпионом, конечно. Я говорю об этом в каждом интервью.
Если не будет чемпионства после вылета из еврокубков и Кубка Украины – это будет провал. Остался только один трофей – надо его забирать", – сказал Бражко в интервью Football Hub.
Напомним, в текущем сезоне Владимир провел за Динамо 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Киевляне после 10-ти туров являются лидерами по потерянным очкам – в турнирной таблице УПЛ они с 15-ю пунктами занимают шестую строчку и имеют три игры в запасе.
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