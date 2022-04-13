"Сейчас мне трудно что-то комментировать, потому что меня там нет. В Новоайдаре меня объявили врагом псевдореспублики "ЛНР", так что делать мне там нечего. У меня там остается много родных, которые находятся под смертельным риском. Не хочется им навредить. Уже неоднократно проводили обыски и изымали кучу всего.

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Поселок оказался под контролем "ЛНР" 26 февраля. Уже тогда там были российские танки, а наши военные отступили. В Счастье были бои (36 км от Новоайдара, прим. – FanDay), в Новоохтырке (18 км). В Новоайдаре боев не было. С точки зрения ведения боевых действий наш поселок расположен не самым удобным образом, потому что он находится в низине.

Есть ли обстрелы? В ночь на 11 апреля попали в склад российских боеприпасов, в результате чего погибла девушка и пострадали несколько частных домов. Других подробностей у меня нет. Почти все люди, которые поддерживали Украину, выехали. Остались только пенсионеры и коллаборанты", – рассказал Шопин в интервью Fan Day.

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