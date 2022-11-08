"Эти соперники вполне по зубам нашим командам. Но очень важно, чтобы все украинские клубы вернулись к нормальному рабочему ритму. Думаю, что и Шахтер, и СК Днепр-1 – фавориты в противостоянии с Ренном и АЕКом.

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Тот же АЕК произвел неплохое впечатление в матчах с киевским Динамо, и смог обыграть киевлян. Возможно, в противостоянии с Динамо АЕКу немного повезло, но это очень опытная команда, которую возглавляет испанский тренер. И это уже не тот кипрский футбол, с которым я сталкивался во время моей игровой карьеры.

Что касается Ренна, то он способен обыграть любую команду в еврокубках. Это очень квалифицированный коллектив, за футболом которого интересно наблюдать. Ренну нужно выигрывать и дойти в Лиге Европы как можно дальше, потому что для них это бизнес – потом они выгодно продают своих лучших исполнителей.

Конечно, в феврале нашим клубам всегда тяжело было играть. Неизвестно, где свои домашние матчи против Ренна и АЕКа проведут Шахтер и СК Днепр-1. В Польше в феврале погода может оказаться неблагоприятной, и поля далеко не в лучшем состоянии. Сложно что-то сказать по варианту с Румынией, например, или Турцией... Это сложная логистика – неизвестно, согласятся ли эти страны принять еврокубковые поединки украинцев.

Я уже отметил, что наши клубы – фавориты в своих парах. Но соперники у них сложные. Поэтому тяжело будет не только Шахтеру, но и СК Днепр-1. Остается только надеяться на опыт, полученный командами Йовичевича и Кучера в осенней еврокубковой кампании и характер", – сказал Буряк в комментарии FootBoom.

Напомним, Шахтер попал в 1/16 Лиги Европы из Лиги чемпионов, заняв в квартете F третью строчку (пропустив вперед Реал и РБ Лейпциг и опередив Селтик). СК Днепр в группе Е Лиги конференций стал вторым после АЗ.

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