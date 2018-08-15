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Оспина продолжит карьеру в Наполи

19:16 36 Читати українською
Оспина продолжит карьеру в Наполи
Давид Оспина / Фото: соцсети

Наполи договорился с Арсеналом о годичной аренде Давида Оспины, в договоре пропишут сумму выкупа.

29-летний голкипер Арсенала Давид Оспина продолжит карьеру в Наполи, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Клубы договорились о годичной аренде колумбийца с правом выкупа.

Уже сегодня вечером голкипер прибудет в Неаполь и пройдет медосмотр.

В прошлом сезоне Оспина сыграл 21 матч. После пиходу Бернда Лено он стал 3-м голкипером, что заставило его искать новую команду для получения игровой практики.

Теги
Англия Арсенал Арсенал Наполи Наполи Трансферы Давид Оспина Давид Оспина
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