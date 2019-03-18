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Оспина был выписан из больницы – голкипер Наполи потерял сознание во время матча против Удинезе

20:29 16 Читати українською
Оспина был выписан из больницы – голкипер Наполи потерял сознание во время матча против Удинезе
Таким образом Оспина покидал поле 28-го тура Серии А / Фото Reuters

Поступили последние новости о состоянии здоровья вратаря Наполи Давида Оспины.

17’ Амин Юнес
26’ Хосе Кальехон
57’ Аркадиуш Милик
70’ Дрис Мертенс
 
Кевин Лазанья 30’
Секо Фофана 36’

Давида Оспину доставили в больницу сразу с матча 28-го тура Серии А. Медики провели полное обследование вратаря, и, к счастью, не обнаружили у него никаких серьезных повреждений, сообщает официальный сайт Наполи.

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Врачи посоветовали Давиду взять несколько дней отдыха и выписали игрока из больницы.

Напомним, во время матча Наполи – Удинезе (4:2) на 44-й минуте голкипер хозяев рухнул на газон, потеряв сознание. Его сразу госпитализировали.

В текущем сезоне Серии А Оспина провел 14 матчей, 4 из них были сухими.

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Теги
Наполи Наполи Италия Наполи - Удинезе Давид Оспина Давид Оспина
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