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Осорио покинул сборную Парагвая через полгода после подписания контракта – за это время команда сыграла лишь 1 матч

13:26 19 Читати українською
Осорио покинул сборную Парагвая через полгода после подписания контракта – за это время команда сыграла лишь 1 матч
Хуан Карлос Осорио / Sopitas.com

Хуан Карлос Осорио больше не является главным тренером сборной Парагвая.

Колумбийский наставник покинул сборную по собственному желанию, объясняя решение семейными обстоятельствами, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Напомним, Осорио возглавил Парагвай в сентябре прошлого года, за 5 месяцев, пока колумбиец был во главе сборной, команда провела лишь 1 товарищеский матч, с ЮАР (1:1).

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Заметим, что до этого Осорио возглавлял национальную команду Мексики, которую смог вывести не чемпионат мира-2018.

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Хуан Карлос Осорио Хуан Карлос Осорио Мир Парагвай Парагвай
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