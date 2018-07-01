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Осорио: Бразилия – самая сильная сборная мира

22:29 35 Читати українською
Осорио: Бразилия – самая сильная сборная мира
Хуан Карлос Осорио / Фото: ФИФА

Наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Бразилии.

"Надеюсь, что мы сможем противостоять Бразилии – одной из лучших, я бы даже сказал, сильнейшей на сегодняшний момент сборной в мире.

Бразилия – Мексика: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Мы должны доставить проблемы их обороне, и у нас есть для этого достаточно навыков и хороших игроков. Надеюсь, ребята справятся с давлением. Я не думаю, что бразильцы будут обеспокоены тем, что многие фаворитов уже вылетели на этом чемпионате мира. У них достаточно опыта противостояния на высшем уровне", – цитирует Осорио Р-Спорт.

Матч 1 / финала чемпионата мира Бразилия – Мексика состоится завтра, 2 июля. Начало поединка – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
до матча
17
час
:
15
мин
Мексика
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ЧМ 2018 Бразилия - Мексика Хуан Карлос Осорио Хуан Карлос Осорио Мексика Мексика
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:
15
мин
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17:00
Мексика
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