Осорио: Бразилия – самая сильная сборная мира

Наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Бразилии.

"Надеюсь, что мы сможем противостоять Бразилии – одной из лучших, я бы даже сказал, сильнейшей на сегодняшний момент сборной в мире.

Бразилия – Мексика: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Мы должны доставить проблемы их обороне, и у нас есть для этого достаточно навыков и хороших игроков. Надеюсь, ребята справятся с давлением. Я не думаю, что бразильцы будут обеспокоены тем, что многие фаворитов уже вылетели на этом чемпионате мира. У них достаточно опыта противостояния на высшем уровне", – цитирует Осорио Р-Спорт.

Матч 1 / финала чемпионата мира Бразилия – Мексика состоится завтра, 2 июля. Начало поединка – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.