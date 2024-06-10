В ноябре 2023 года Кастелс заявил, что хотел бы покинуть Вольфсбург и Бундеслигу. Теперь его ситуация прояснилась: бельгийский вратарь принял предложение новичка элитного дивизиона Саудовской Аравии – Аль-Кадсии. Об этом информирует Kicker.

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Кастелс перейдёт в Аль-Кадсию на правах свободного агента – его контракт с Вольфсбургом завершится в конце июня. Сообщается, что с новым клубом Кун подпишет контракт о 2027 года.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подтвердил, что именно 31-летний голкипер будет первым номером "красных дьяволов" на предстоящем Евро.

Кастелс защищал цвета Вольфсбурга целых 10 лет и провёл за команду 275 матчей. Ожидается, что его преемником станет вратарь Копенгагена Камил Грабара.

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