Кастелс официально подписал контракт с саудовской Аль-Кадисией. Как информирует официальный Твиттер клуба, бельгийский вратарь поставил подпись под соглашением до лета 2027 года. Кун перешёл в Аль-Кадисию на правах свободного агента – его контракт с Вольфсбургом завершится в конце июня.

Основной вратарь сборной Бельгии спланировал побег из Бундеслиги после Евро-2024

Ранее главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подтвердил, что именно 31-летний голкипер будет первым номером "красных дьяволов" на предстоящем Евро.

Кастелс защищал цвета Вольфсбурга целых 10 лет и провёл за команду 275 матчей. Ожидается, что его преемником станет вратарь Копенгагена Камил Грабара.