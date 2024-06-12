Основной вратарь сборной Бельгии на Евро-2024 подписал контракт с новичком элиты Саудовской Аравии
Вратарь сборной Бельгии Кун Кастелс подписал контракт с Аль-Кадисией.
Кастелс официально подписал контракт с саудовской Аль-Кадисией. Как информирует официальный Твиттер клуба, бельгийский вратарь поставил подпись под соглашением до лета 2027 года. Кун перешёл в Аль-Кадисию на правах свободного агента – его контракт с Вольфсбургом завершится в конце июня.
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Ранее главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подтвердил, что именно 31-летний голкипер будет первым номером "красных дьяволов" на предстоящем Евро.
Кастелс защищал цвета Вольфсбурга целых 10 лет и провёл за команду 275 матчей. Ожидается, что его преемником станет вратарь Копенгагена Камил Грабара.