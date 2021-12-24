Голкипер Миная Даниил Кучер решил покинуть закарпатскую команду, о чем сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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Причины ухода 24-летнего игрока пока неизвестны – его контракт с клубом действовал до лета 2023 года.

"Хочу сказать спасибо Минаю за проведенное время в клубе! Отдельное спасибо ультрас. Ребята, ваша поддержка была всегда на высоте, на каждой игре я чувствовал вашу атмосферу после сейва, ваше скандирование моей фамилии придавало мне большей уверенности и адреналина. Говорю искренне: Вы всегда останетесь у меня в сердце", – написал Кучер в соцсети.

Напомним, Кучер перешел в украинский клуб в июле 2021-го из латвийской РФШ в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за Минай 16 матчей, в которых пропустил 24 гола и дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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