Основатель Металлиста 1925 Стороженко не верит, что клуб получит место в УПЛ

Председатель наблюдательного совета Металлиста 1925 Сергей Стороженко рассказал о перспективах попадания харьковчан в Премьер-лигу на сезон 2019/20.

"Я не верю в шансы попасть в УПЛ, особенно учитывая разговоры, что рассматривается вопрос оставить Арсенал-Киев. Хотелось бы, чтобы регламента, как основного документа, придерживались.

Металлист 1925 уволил Горяинова с поста главного тренера клуба

И дело не в аттестации, а в 11-ти ценностях УЕФА. Одна из них – "лифт". "Кто все проиграл – должен вылететь, опуститься в низшую лигу, кто заслуживает по регламенту – должен подняться". Хотя в истории есть много клубов, которые должны были вылететь, но оставались в высшем дивизионе. Это неправильно.

Металлист 1925 в этом году не получит право играть в УПЛ из-за того, что кому-то откажут в аттестате. Тем более, вопрос Олимпика не решен. Не могу комментировать решение руководящих футбольных органов, поскольку его нет. Надеюсь, оно будет правильным и справедливым", – рассказал Стороженко в интервью Kharkiv Today.

Отметим, что Металлист 1925 по итогам сезона в Первой лиге финишировал 4-м. Харьковчане лишь на очко отстали от зоны плей-офф за путевку в УПЛ.

Совет лиг ПФЛ объявил претендентов на место во Второй лиге