Основатель академии Атлетико признался в сексуальных домогательствах – он воспитал Торреса

Экс-тренер молодежной команды Атлетико Мануэль Бринас признался в сексуальных домогательствах.

Бывший тренер и основатель молодежной академии Атлетико рассказал в интервью El Pais, что сексуально домогался воспитанников академии в 1973-1975 годах.

В то время Бринас работал скаутом и спортивным директором школы Атлетико. Сейчас клуб из Мадрида сделал официальное заявление, в котором отказался от каких-либо связей с бывшим тренером, а также проведет внутреннее расследование.

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Бринас воспитал многих известных игроков во время работы в академии, в частности Фернандо Торреса. Недавно 88-летний мужчина участвовал в презентации Мораты в Атлетико.

Признание Бринаса связано с обвинениями со стороны четырех бывших выпускников школы мадридского клуба, сообщает Football-Espana.

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