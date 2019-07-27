Оскар стремится вернуться в Европу – Интер и Милан готовы помочь

Полузащитник китайского Шанхай СИПГ Оскар может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Бывший хавбек Челси заинтересовал Интер и Милан, сообщает Passioneinter.com.

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"Действительно я провел переговоры с двумя миланскими клубами. Подробностей обнародовать не могу, но подтверждаю, что хочу играть в Италии", – цитирует издание Оскара.

Напомним, что бразилец перебрался в китайскую Суперлигу из Челси в январе 2017 года за 60 млн евро. Он входит в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов планеты, зарабатывая 24 млн евро в год, а в прошлом признался, что для него деньги важнее участия в ЧМ-2018.

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