Манчестер Юнайтед "забронировал" Осимхена, за которым охотился Ювентус. Об этом информирует журналист Айгюн Озипек. Сообщается, что соглашение нигерийца с "красными дьяволами" будет рассчитано на пять лет, а его зарплата составит 15 миллионов евро в год.

Довбик может уйти из Ромы к прямому конкуренту за 50 миллионов – итальянский СМИ сравнил это с предательством Цезаря

Согласно источнику, сумма трансфера составит 60 миллионов евро.

Напомним, что ранее итальянская пресса писала об интересе Ювентуса к Осимхену. В этом контексте форвард Ромы Артем Довбик был конкурентом нигерийцу, поскольку туринский клуб выбирал приоритет между ними.

26-летний нигериец выступает за Галатасарай на правах аренды до конца сезона. Его контракт с Наполи действует до лета 2026 года.

Зинченко отдал ассист и приобщился к еще одному голу Ипсвичу, МЮ проиграл Вулверхэмптону, Челси вернулся в зону ЛЧ