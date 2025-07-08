Галатасарай продолжает работать над трансфером нападающего Наполи Виктора Осимхена, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что турецкий клуб уже договорился с 26-летним форвардом о трехлетнем контракте.

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Теперь все зависит от того, договорятся ли между собой Наполи и Галатасарай, который уже сделал первое предложение за нападающего в размере 50 миллионов евро + 5 миллионов бонусами.

Аль-Хиляль остается претендентом на нигерийца, за которого готов заплатить 75 миллионов евро, однако с самим Осимхеном аравийцы пока не договорились. Прошлый сезон Осимхен провел именно за Галатасарай на правах аренды. На его счету 37 голов и 7 передач в 41 матче.

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