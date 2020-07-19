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Осимхен прошел медосмотр в Наполи – трансфер обидчика сборной Украины оценивается в рекордные 80 млн

19 июля 11:00 - Читати українською
Осимхен прошел медосмотр в Наполи – трансфер обидчика сборной Украины оценивается в рекордные 80 млн
Виктор Осимхен / ФК Лилль

Нападающий Лилля Виктор Осимхен вплотную приблизился к подписанию контракта с Наполи.

Партенопейцы близки к трансферу 21-летнего форварда Лилля и сборной Нигерии. Нападающий, который в сезоне 2019/20 забил 18 голов и отдал 6 ассистов, уже прошел медобследование в Италии. Сторонам осталось договориться только о имиджевых правах. О трансфере может быть объявлено в начале следующей недели, отмечает Football Italia со ссылкой на Omasports.

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Контракт форварда "догов" с французским клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансфер оценивается в 80 млн евро – Осимхен может повторить рекорд Лилия, который в прошлом году продал Николя Пепе в Арсенал за такую ​​же сумму. Интересно, что Transfermarkt оценивает нигерийца только в 27 млн.

Виктор присоединился к Лиллю летом прошлого года из Шарлеруа за 14 млн евро. Перед тем поиграл в Вольфсбурге, но не сумел закрепиться в Бундеслиге. Интересно, что интерес к форварду приписывали Манчестер Сити и Ливерпулю. Нигериец выступает на позиции центрфорварда, но может сыграть и на флангах атаки.

Заметим, что Осимхен играл против сборной Украины – в сентябре 2019-го он забивал команде Шевченко на Днепр-Арене, а матч завершился со счетом 2:2.

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