Осимхен пользуется большим спросом у европейских грандов. Агент форварда достиг договоренности с ПСЖ, однако сам футболист не спешит соглашаться на переезд в Париж.

Наполи сделал неприкосновенной лишь одну из своих трех звезд

Нигериец ждет предложения от Баварии, сообщает Calciomercato. По информации источника, Виктору очень нравится мюнхенский клуб. Именно в Баварии он мечтает сделать следующий шаг.

Осимхен – лучший бомбардир этого сезона Серии А (21 гол) и лидер чемпионского Наполи. Его трансфер оценивается в 150 миллионов евро.

Виктор уже играл в Бундеслиге за Вольфсбург, но ни одного гола не забил. Баварии очень нужен классный центрфорвард после продажи Левандовски.

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